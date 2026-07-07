Эксперт рассказал о новом документе, упрощающем назначение пенсий россиянам

Балынин также отметил, что дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобятся только паспорт и СНИЛС, заключил эксперт.