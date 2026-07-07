Сборная Испании вышла в ¼ финала Чемпионата мира, одержав победу над Португалией со счетом 1:0. Этот матч стал последним для легендарного нападающего Криштиану Роналду на крупных международных турнирах.
В напряженном поединке, состоявшемся в рамках Чемпионата мира, испанская команда сумела одержать важную победу над португальцами. Единственный гол в матче забил нападающий Испании, который стал героем встречи.
Эта победа не только позволила испанцам выйти в четвертьфинал, но и стала знаковым моментом для Криштиану Роналду, который покидает мундиаль после этого матча. Футболист, на протяжении многих лет являвшийся ключевой фигурой в португальском футболе, завершает свои выступления на крупных турнирах с чувством горечи.
После финального свистка игроки обеих команд обменялись рукопожатиями, однако для Роналду этот момент стал очень горьким, так как он осознал, что это его последний шанс на завоевание титула на мировом уровне. Тем временем сборная Испании с оптимизмом смотрит в будущее и готовится к следующему этапу турнира.