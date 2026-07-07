Прощай, Роналду: Испания выбила Португалию из турнира

После финального свистка игроки обеих команд обменялись рукопожатиями, однако для Роналду этот момент стал очень горьким, так как он осознал, что это его последний шанс на завоевание титула на мировом уровне. Тем временем сборная Испании с оптимизмом смотрит в будущее и готовится к следующему этапу турнира.