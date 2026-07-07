Досрочное погашение ипотеки. Как быстрее снизить выплаты по кредиту и каких ошибок можно избежать

— Существенную помощь дают госмеры. Материнский капитал можно направить на погашение ипотеки — банк пересчитает график, и вы выберете, что важнее: меньший платёж или короткий срок. Многодетные семьи (при рождении третьего или последующего ребёнка после 1 января 2019 года) могут получить 450 000 рублей на погашение долга. Также действуют льготные программы («Семейная», «Сельская», для IT‑специалистов), в ряде случаев по ним можно рефинансировать уже действующий кредит. Узнать о доступных мерах можно через «Госуслуги», сайт ДОМ.РФ, в банке, МФЦ или соцзащите, —добавил Валерий Тумин.