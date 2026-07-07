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Правительство ХАМАС объявило о передаче полномочий в Газе

Управление сектором Газа перешло Национальному комитету.

Источник: Комсомольская правда

Находящееся под контролем палестинского движения ХАМАС правительство сектора Газа объявило о прекращении своих полномочий и передаче управления специально созданному Национальному комитету по управлению Газой.

Как сообщили власти анклава, глава чрезвычайного правительственного комитета Мухаммед аль-Фарра подал в отставку. После этого было принято решение о роспуске самого комитета.

По словам главы медиаофиса правительства ХАМАС Исмаила аль-Тавабты, этот шаг призван обеспечить административный и государственный переход к новой структуре управления.

Ранее движение ХАМАС подтвердило данные о гибели главы своего военного крыла «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Изз ад-Дина аль-Хаддада в секторе Газа. Согласно заявлению, вместе с лидером военного крыла погибли его жена и дочь.

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