Сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ-2026, одержав победу над португальцами

4 июля сборная Аргентины с трудом обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. На 29-й минуте нападающий аргентинской сборной Лионель Месси открыл счет. Но на 59-й минуте полузащитник команды Кабо-Верде Дерой Дуарте также забил гол и восстановил равенство. Основное время завершилось вничью 1:1. В ⅛ финала сборная Аргентины встретится с командой Египта.