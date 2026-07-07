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Сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ-2026, одержав победу над португальцами

Испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над командой Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч проходил в Арлингтоне (американский штат Техас).

Испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над командой Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч проходил в Арлингтоне (американский штат Техас).

Гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Микель Мерино.

В четвертьфинале сборная Испании сыграет с победителем матча между командами Соединенных Штатов и Бельгии, который состоится в ночь на вторник, 7 июля, по московскому времени.

Испанцам удалось выйти в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2010 года, когда они стали победителями турнира.

4 июля сборная Аргентины с трудом обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. На 29-й минуте нападающий аргентинской сборной Лионель Месси открыл счет. Но на 59-й минуте полузащитник команды Кабо-Верде Дерой Дуарте также забил гол и восстановил равенство. Основное время завершилось вничью 1:1. В ⅛ финала сборная Аргентины встретится с командой Египта.

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