Сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ-2026, одержав победу над португальцами

Испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над командой Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч проходил в Арлингтоне (американский штат Техас).
Гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Микель Мерино.
В четвертьфинале сборная Испании сыграет с победителем матча между командами Соединенных Штатов и Бельгии, который состоится в ночь на вторник, 7 июля, по московскому времени.
Испанцам удалось выйти в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2010 года, когда они стали победителями турнира.
4 июля сборная Аргентины с трудом обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. На 29-й минуте нападающий аргентинской сборной Лионель Месси открыл счет. Но на 59-й минуте полузащитник команды Кабо-Верде Дерой Дуарте также забил гол и восстановил равенство. Основное время завершилось вничью 1:1. В ⅛ финала сборная Аргентины встретится с командой Египта.