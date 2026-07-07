Для волгоградцев разработали мобильное приложение «112 ВО»

Новый сервис призван стать дополнительным каналом связи с экстренными службами, когда невозможно позвонить или отправить смс-сообщение. С помощью приложения можно не только позвонить или отправить текст, но и прикрепить фото или видео обстоятельств, обозначать точное местоположение или координаты места чрезвычайной ситуации. Особенностью приложения является обратная связь — диспетчер может при приеме вызова отправить волгоградцу порядок действий, которые необходимо выполнить, а на карте пользователи могут найти ближайшие подразделения экстренных служб — медпункт, пожарную часть или отделение полиции.