ФИФА оштрафовала Балогуна на $40 тыс. за красную карточку в матче ЧМ

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать нападающего сборной США Фоларина Балогуна на $40 тыс. за красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Роб Харрис.
Отмечается, что половину суммы заплатит Федерация футбола США.
5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала против команды Бельгии. Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста. 6 июля дисциплинарный комитет ФИФА отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации на решение отменить красную карточку Балогуна.
Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Благодаря решению дисциплинарного комитета ФИФА Балогун сможет принять участие в матче ⅛ финала против команды Бельгии, который пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.