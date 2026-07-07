Стало известно, у кого в России быстрее всех растут зарплаты

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем в России в середине весны получали зарплату в 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.