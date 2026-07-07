Стало известно, у кого в России быстрее всех растут зарплаты

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Быстрее всего средние зарплаты в России в апреле росли у фотографов — в 1,6 раза в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Значительный рост трудовых доходов также был у переводчиков, которые стали получать на 55% больше, чем годом ранее, и сотрудников НПФ — на 50%.
Зарплаты работников организаций, занимающихся копированием записанных носителей информации, за последний год выросли на 47%, а у дизайнеров — на 45%.
В десятку по темпам роста также вошли юристы (+44%), разработчики строительных проектов и сотрудники звукозаписывающего бизнеса (+43%), занятые на добыче газа (+41%) и в перестраховании (+39%).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем в России в середине весны получали зарплату в 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.