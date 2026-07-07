Сборная Испании стала первой командой, не пропустившей в шести матчах ЧМ подряд

До этого испанцы делили первое место по этому показателю с итальянцами и швейцарцами. Сборная Италии не пропустила в пяти играх чемпионата мира — 1990, а команда Швейцарии — в четырех встречах мирового первенства — 2006 и в стартовом матче на турнире-2010 с испанцами (1:0).