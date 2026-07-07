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Сборная Испании стала первой командой, не пропустившей в шести матчах ЧМ подряд

Серия началась с игры ⅛ финала турнира 2022 года против команды Марокко.

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Испании стала первой командой в истории чемпионатов мира по футболу, которая не пропустила в шести матчах подряд.

Данная серия началась с игры ⅛ финала турнира 2022 года против сборной Марокко (0:0, 0:3 по пенальти). После этого испанцы пять раз сохранили ворота в неприкосновенности по ходу турнира в 2026 году, дойдя до четвертьфинала.

До этого испанцы делили первое место по этому показателю с итальянцами и швейцарцами. Сборная Италии не пропустила в пяти играх чемпионата мира — 1990, а команда Швейцарии — в четырех встречах мирового первенства — 2006 и в стартовом матче на турнире-2010 с испанцами (1:0).

В четвертьфинале сборная Испании сыграет с победителем матча между командами США и Бельгии, который пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени. Чемпионат мира завершится 19 июля.

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