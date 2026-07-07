ФИФА оштрафовала нападающего сборной США: во сколько обошелся звонок Трампа

ФИФА оштрафовала нападающего сборной США Фоларина Балогуна за красную карточку в матче чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил журналист Роб Харрис.
Харрис на своей странице в социальной сети X уточнил, что Балогун оштрафован на 40 тысяч долларов. По информации журналиста, половину суммы возьмет на себя Федерация футбола США.
Напомним, сборная США одержала победу над командой Боснии и Герцеговины, а Фоларин Балогун стал автором первого гола в матче. Однако позже нападающий был удален с поля за нарушение правил против соперника.
После этого президент США Дональд Трамп обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию американского форварда. Позднее лидер Белого дома назвал пересмотр решения «исправлением несправедливости».