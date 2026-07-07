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ФИФА оштрафовала нападающего сборной США: во сколько обошелся звонок Трампа

ФИФА оштрафовала игрока сборной США на $40 тысяч после звонка Трампа.

Источник: Комсомольская правда

ФИФА оштрафовала нападающего сборной США Фоларина Балогуна за красную карточку в матче чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил журналист Роб Харрис.

Харрис на своей странице в социальной сети X уточнил, что Балогун оштрафован на 40 тысяч долларов. По информации журналиста, половину суммы возьмет на себя Федерация футбола США.

Напомним, сборная США одержала победу над командой Боснии и Герцеговины, а Фоларин Балогун стал автором первого гола в матче. Однако позже нападающий был удален с поля за нарушение правил против соперника.

После этого президент США Дональд Трамп обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию американского форварда. Позднее лидер Белого дома назвал пересмотр решения «исправлением несправедливости».

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