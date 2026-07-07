День независимости США в 2026 году обернулся сотней жертв: о чем речь

За три дня празднования Дня независимости США жертвами огнестрельных ранений стали 100 человек, еще 340 получили ранения. Об этом сообщает неправительственная организация Gun Violence Archive.
«В выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы — 20. Такого не происходило с рекордного 2021 года. Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные — 100 убитых, 340 пострадавших», — говорится в сообщении в соцсети X.
В организации уточнили, что приведенные цифры носят предварительный характер и могут быть скорректированы.
Кроме этого, на Бруклинском мосту в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США произошло возгорание из-за фейерверков, запущенных с конструкций моста. По словам очевидцев, признаки огня наблюдались еще на двух участках того же пролёта.