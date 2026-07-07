7 июля в календаре: глoбaльный дeнь пpoщeния, дeнь авиалесоохраны и Ивaн Купaлa

Какой сегодня праздник.
Иван Купала Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня Глобальный день прощения День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении День подсчёта камешков на мостовой День борьбы с психосоматическими заболеваниями День рождения авиалесоохраны РФ День образования Республики Северная Осетия Всемирный день языка суахили.
Именины.
Антон, Иван, Никита, Яков.
Иван Травник.
Праздник, который отмечается в этот день, появился на Руси еще в языческие времена, но его изначальное название неизвестно. Нынешнее название — Иван Купала — имеет уже христианское происхождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день. По преданию, он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана. Само прозвище Иоанна — Креститель — в переводе с греческого означает «тот, кто купает», ведь обряд крещения представлял собой именно погружение в воду. На Руси это прозвище переосмыслили и связали с традицией купаться в этот день в водоемах.
Купания начинались накануне — вечером дня Аграфены Купальницы — и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.
Символами праздника стали два цветка. Один из них — не существующий в природе цветок папоротника. По легенде, он распускается один раз в году, в ночь на Ивана Купалу, и может одарять человека даром предвидения, а также способностью находить клады. Другой цветок — Иван-да-Марья. Его желто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только мужского и женского, но также двух стихий — воды и огня.
И действительно, купальские огни были известны столь же широко, как и сами купания. Огонь в ночь на Купалу было принято добывать из дерева трением. Считалось, что он прогоняет болезни и дарит жизнь. Еще один обычай, связанный с огнем, — перепрыгивание через горящий костер. Этой забаве, как правило, предавались молодые люди и девушки.
Существовало предание о том, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы летают над землей на метлах и собираются на Лысой горе. Это время принадлежит всей нечисти, которую только можно представить: ведьмам, колдунам, водяным, русалкам, лешим. Для защиты от них на окна и двери вешали жгучую крапиву.
Ивана Купалу называли также Травником. На то есть две причины. Во-первых, в ночь перед праздником нужно было собирать лечебные травы, которые приобретали особенные свойства — при условии, что сборщик выполнял все необходимые обряды. Во-вторых, на Купалу крестьяне открывали большой покос.
Подмечали в этот день особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным — ждали много грибов. Если выпадала сильная роса — это предвещало урожай огурцов.
События.
1770 год — во время русско-турецкой войны 1768−1774 годов произошло Чесменское сражение.
1807 год — начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира.
1881 год — опубликована сказка «Пиноккио» (0+).
1891 год — курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек.
1946 год — в Ленинграде открылся Московский парк Победы.
1947 год — основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний.
1950 год — в английском Фарнборо состоялось первое авиашоу.
1957 год — открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение.
1953 год — на Пленуме ЦК КПСС завершилось слушание дела маршала Лаврентия Павловича Берии.
1966 год — преобразование рабочих посёлков Апатиты и Молодёжный в город Апатиты.
1970 год — подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Румынией.
1978 год — Соломоновы Острова получили независимость от Великобритании.
1980 год — первый перелёт через Ла-Манш самолёта на солнечных батареях.
1983 год — приезд Саманты Смит в СССР.
1985 год — Борис Беккер победил в Уимблдонском теннисном турнире, став самым молодым чемпионом.
1987 год — начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.
1989 год — на совещании в Бухаресте Михаил Горбачёв заявил о праве социалистических стран на собственный путь развития.
1990 год — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.
2005 год — серия террористических актов в лондонском метро и городских автобусах.
2007 год — в день «трёх семёрок», в Лиссабоне названы новые 7 чудес света.
2022 год — после правительственного кризиса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку.
В этот день родились.
Жозеф Мари Жаккар (1752 — 1834 г.), французский ткач и изобретатель.
Вера Фигнер (1852 — 1942 г.), русская революционерка-народница, писательница.
Густав Малер (1860 — 1911 г.), австрийский композитор и дирижер.
Владимир Дуров (1863 — 1934 г.), русский дрессировщик и цирковой артист.
Янка Купала (1882 — 1942 г.), белорусский поэт, драматург, публицист.
Лион Фейхтвангер (1884 — 1958 г.), немецкий писатель, драматург.
Витторио Де Сика (1901 — 1974 г.), итальянский актер, режиссер.
Иван Лапиков (1922 — 1993 г.), советский актер театра и кино.
Наталья Бехтерева (1924 — 2008 г.), советский и российский нейрофизиолог, академик.
Елена Образцова (1939 — 2015 г.), советская и российская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР.
Ринго Старр (1940 г.), британский музыкант, актер, барабанщик группы The Beatles.
Тото Кутуньо (1943 — 2023 г.), итальянский певец и композитор.
Джорджа Фокс (1968 г.), американская актриса.
Захар Прилепин (1975 г.), русский писатель, филолог, журналист.
Ольга Медведцева (1975 г.), российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира.
Народные приметы.
Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов. Дождливый день на Ивана, к плохому урожаю. Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться. Град будет, если издали видны темные тучи, а за ними белые. Цикады стрекочут — к жаре. Заросли ивы зашумели на ветру — к скорому ливню. Листья папоротника мужского закручиваются вниз — к теплому солнечному дню. У орехов сильная завязь — к грозам и урожаю проса. Много завязей рябины — к урожаю льна, мало — к неурожаю гречихи. Дикие животные стремятся массово покинуть лес — к засухе через несколько дней. На Ивана ночь звездная — много будет грибов. Если в Иванов день будет гроза, орехов уродится мало и они будут пустые. Много росы — хорошо уродятся огурцы. Много звезд на небе — к хорошему клеву и урожаю грибов. На Иванов день дождь пошел — еще пять дней идти будет. Аромат цветов особенно сильный — к дождю. Все лекарственные травы, собранные в этот день, удваивают свою целебную силу. Наутро после купальских гуляний люди шли в поле и собирали росу. Считалось, что купальская роса обладала особой целительной силой. Кто искупается на Ивана Купалу — тот избавится от всех болезней. Если в купальскую ночь загадать желание и успеть в этот момент перепрыгнуть через костер — оно обязательно сбудется! Если купальскую росу брызнуть на кровать — в ней никогда не заведутся клопы. Если окропить ею стены, то не будет тараканов. Укушенный купальской змеей вскоре умрет. Если в ночь на Ивана Купалу сжечь на костре одежду больного — он скоро выздоровеет.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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