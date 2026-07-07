7 июля в календаре: глoбaльный дeнь пpoщeния, дeнь авиалесоохраны и Ивaн Купaлa

Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов. Дождливый день на Ивана, к плохому урожаю. Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться. Град будет, если издали видны темные тучи, а за ними белые. Цикады стрекочут — к жаре. Заросли ивы зашумели на ветру — к скорому ливню. Листья папоротника мужского закручиваются вниз — к теплому солнечному дню. У орехов сильная завязь — к грозам и урожаю проса. Много завязей рябины — к урожаю льна, мало — к неурожаю гречихи. Дикие животные стремятся массово покинуть лес — к засухе через несколько дней. На Ивана ночь звездная — много будет грибов. Если в Иванов день будет гроза, орехов уродится мало и они будут пустые. Много росы — хорошо уродятся огурцы. Много звезд на небе — к хорошему клеву и урожаю грибов. На Иванов день дождь пошел — еще пять дней идти будет. Аромат цветов особенно сильный — к дождю. Все лекарственные травы, собранные в этот день, удваивают свою целебную силу. Наутро после купальских гуляний люди шли в поле и собирали росу. Считалось, что купальская роса обладала особой целительной силой. Кто искупается на Ивана Купалу — тот избавится от всех болезней. Если в купальскую ночь загадать желание и успеть в этот момент перепрыгнуть через костер — оно обязательно сбудется! Если купальскую росу брызнуть на кровать — в ней никогда не заведутся клопы. Если окропить ею стены, то не будет тараканов. Укушенный купальской змеей вскоре умрет. Если в ночь на Ивана Купалу сжечь на костре одежду больного — он скоро выздоровеет.