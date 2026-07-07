Роналду не сдержал слёз в последнем матче за сборную Португалии на ЧМ

Для Роналду нынешний мундиаль стал шестым в карьере. В матче с Испанией он установил сразу несколько достижений: стал самым возрастным участником встречи плей-офф чемпионата мира и вышел на чистое второе место по числу сыгранных матчей на мировых первенствах, уступая только Лионелю Месси. Кроме того, в предыдущем раунде против Хорватии он впервые в карьере забил гол в плей-офф чемпионатов мира.