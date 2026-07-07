Иван Купала — 2026: как на самом деле отмечали этот загадочный праздник на Руси

В самом названии праздника соединились две культуры, хотя ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно его происхождения. Некоторые считают, что изначально этот день назывался просто «Купала». В то же время существует версия, что современное название появилось после того, как праздник приурочили ко дню Иоанна Крестителя, так как слово «Креститель» переводится с греческого как «купатель, погружатель».