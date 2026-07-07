Белгород попал под ракетный удар ВСУ: есть пострадавшие, повреждена энергетика

С ночи 3 июля в Белгороде устраняют последствия, по оценкам Александра Шуваева, крупнейшего за время СВО удара по объектам жизнеобеспечения. По всему 320-тысячному городу на выходных фиксировались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Глава региона на фоне этого призвал жителей воспринимать СВО «с той же ответственностью и самоотверженностью, как когда-то предки».