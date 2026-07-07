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Белгород попал под ракетный удар ВСУ: есть пострадавшие, повреждена энергетика

Сегодня ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, большая часть снарядов была сбита средствами ПВО, однако зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно установлено трое пострадавших в селе Беловское.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, большая часть снарядов была сбита средствами ПВО, однако зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно установлено трое пострадавших в селе Беловское.

В селе Пушкарное того же округа загорелась надворная постройка — сотрудники МЧС тушат ее. В Белгороде на одном из объектов также зафиксировано возгорание, спасатели занимаются его ликвидацией.

В результате атаки вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах отмечаются перебои в электро- и водоснабжении. Экстренные службы работают над устранением последствий.

С ночи 3 июля в Белгороде устраняют последствия, по оценкам Александра Шуваева, крупнейшего за время СВО удара по объектам жизнеобеспечения. По всему 320-тысячному городу на выходных фиксировались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Глава региона на фоне этого призвал жителей воспринимать СВО «с той же ответственностью и самоотверженностью, как когда-то предки».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

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