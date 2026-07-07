Суд в Египте приговорил убийцу россиянки в Хургаде к смертной казни

В свою очередь охранник жилого комплекса рассказал в суде, что россиянка ни с кем не ссорилась и обычно оставляла дверь незапертой, когда была дома. Хозяин квартиры попросил его проверить, все ли с ней в порядке, потому что она перестала отвечать на звонки. Охранник увидел, что дверь открыта, но решил не заходить — тело он нашел только утром следующего дня.