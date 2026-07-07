Суд в Египте приговорил убийцу россиянки в Хургаде к смертной казни

Египетский суд вынес смертный приговор фигуранту дела о разбойном нападении и жестоком убийстве гражданки России в Хургаде. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«Суд по уголовным делам провинции Красное море, получив одобрение муфтия, приговорил мужчину к смертной казни через повешение за убийство иностранки в Хургаде», — говорится в сообщении.
По данным агентства, 31-летний Мухаммед Бадави в октябре 2025 года проник в незапертую квартиру с намерением ограбить ее. Когда находившаяся там россиянка оказала сопротивление, он нанес ей ножевые ранения, от которых она скончалась. Злоумышленник похитил деньги и мобильный телефон жертвы. Тело женщины позже обнаружили охранники здания.
В свою очередь охранник жилого комплекса рассказал в суде, что россиянка ни с кем не ссорилась и обычно оставляла дверь незапертой, когда была дома. Хозяин квартиры попросил его проверить, все ли с ней в порядке, потому что она перестала отвечать на звонки. Охранник увидел, что дверь открыта, но решил не заходить — тело он нашел только утром следующего дня.
Ранее на Пхукете погибла 31-летняя россиянка.