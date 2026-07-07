В ОП предложили сделать День семьи, любви и верности всероссийским выходным

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, следует сделать всероссийским выходным. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
«В России существует множество праздников, которые приходятся на выходные дни, однако нет такого дня, который был бы общим для всех выходным и при этом был бы посвящен семье», — отметил Рыбальченко.
По его словам, дополнительный выходной в середине лета, когда многие россияне находятся в отпуске, удлинит выходные и станет отличным способом провести больше времени с семьей. «Я считаю, что у нас перекос выходных дней: в первом полугодии их слишком много, а во втором, когда люди начинают немножко уставать, их мало. С таким праздником, посвященным семье, люди смогут отдохнуть и спланировать совместные мероприятия», — пояснил он.
«В этот день мы должны благодарить родителей, вспоминать семейные традиции. Чествовать те семьи, которые внесли большой вклад в развитие нашей страны, и вручать им награды», — добавил глава комиссии ОП РФ.
Общественник обратил внимание, что 8 июля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание «Мать-героиня». «Можно сказать, что этот день — фактически начало современной демографической семейной политики», — заключил собеседник агентства.