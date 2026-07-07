В ОП предложили сделать День семьи, любви и верности всероссийским выходным

По его словам, дополнительный выходной в середине лета, когда многие россияне находятся в отпуске, удлинит выходные и станет отличным способом провести больше времени с семьей. «Я считаю, что у нас перекос выходных дней: в первом полугодии их слишком много, а во втором, когда люди начинают немножко уставать, их мало. С таким праздником, посвященным семье, люди смогут отдохнуть и спланировать совместные мероприятия», — пояснил он.