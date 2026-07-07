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Украина возобновила переговоры с Польшей по вопросу обмена дронов на МиГ-29

Косиняк-Камыш заявил, что Киев заинтересован в обмене дронов на МиГ-29.

Источник: Комсомольская правда

Украина выразила готовность обменять беспилотники собственного производства на польские истребители МиГ-29. Об этом сообщил министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Политик уточнил, что Варшава предложила передать Украине самолеты в обмен на беспилотники. Ранее казалось, что обсуждение зашло в тупик.

«Мы получили заявление украинской стороны, что они далее заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года», — сказал министр.

Косиняк-Камыш добавил, что события последней недели позволяют рассчитывать на продолжение диалога.

Ранее Польша приняла решение об утилизации 14 истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия Украине явно не способствует урегулированию конфликта.

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