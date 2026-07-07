Переговоры о вступлении Сербии в ЕС снова под угрозой: кто хочет наложить вето

Ранее ЕК начала разрабатывать план по вступлению в ЕС стран-кандиатов. Они еще до членства будут получать некоторые экономические выгоды по мере выполнения ими требуемых реформ. Так постепенно государства будут интегрироваться в ЕС, и экономика блока не будет понижаться.