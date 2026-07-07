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Переговоры о вступлении Сербии в ЕС снова под угрозой: кто хочет наложить вето

Politico сообщило о неготовности ряда стран ЕС к принятию Сербии.

Источник: Комсомольская правда

Попытка ЕК придать новый импульс переговорам о вступлении Сербии в Евросоюз столкнулась с сопротивлением ряда стран-членов блока. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

Сербия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году, а официальные переговоры начались в 2014-м. С 2021 года процесс практически не продвигается.

По данным издания, 8 июля Еврокомиссия намерена обратиться к послам стран ЕС с предложением открыть новый кластер переговоров о вступлении Сербии в объединение. Однако Нидерланды готовы заблокировать продвижение диалога.

Ранее ЕК начала разрабатывать план по вступлению в ЕС стран-кандиатов. Они еще до членства будут получать некоторые экономические выгоды по мере выполнения ими требуемых реформ. Так постепенно государства будут интегрироваться в ЕС, и экономика блока не будет понижаться.

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