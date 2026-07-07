Рождество Иоанна Предтечи — 2026: истинный смысл великого православного праздника

На восьмой день после рождения младенца, когда по иудейскому закону полагалось совершить обрезание и дать ребенку имя, родственники хотели назвать его в честь отца — Захарией. Но Елисавета настояла на имени Иоанн, что означает «милость Божия» или «дар Бога». Тогда присутствующие обратились к самому Захарии, который всё еще не мог говорить. Он попросил дощечку и написал: «Иоанн имя ему». В тот же момент к нему вернулась речь, и он прославил Господа.