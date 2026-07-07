В России могут ввести новый выходной день из-за праздника: подробности

В России предложили сделать 8 июля, День семьи, любви и верности, выходным днем на всей территории России. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.
«В России существует множество праздников, которые приходятся на выходные дни, однако нет такого дня, который был бы общим для всех выходным и при этом был бы посвящен семье», — сказал он для ТАСС.
По мнению эксперта, дополнительный нерабочий день в середине лета, когда у многих россиян уже начались отпуска, позволит продлить выходные и даст возможность провести больше времени с близкими.
Он добавил, что в День семьи, любви и верности нужно благодарить родителей, чтить традиции и награждать семьи, внесшие вклад в развитие страны.
При это в ОП также предлагали сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных семей.