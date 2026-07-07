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Синоптик рассказала, когда жаркая погода вернется в Москву

Синоптик Позднякова: в Москве в пятницу ожидается до плюс 27 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жаркая погода вернется в Москву в ближайшую пятницу, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в столице в пятницу ожидается плюс 25 — плюс 27 градусов, что относится к категории жаркой погоды.