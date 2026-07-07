Футболист Балогун вошел в стартовый состав на матч ЧМ с бельгийцами

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста. Глава ФИФА в своем заявлении отметил, что организация была независима в данном вопросе. Организация, несмотря на отмену дисквалификации, оштрафовала Балогуна на $40 тыс. за нарушение правил в игре с командой Боснии и Герцеговиной.