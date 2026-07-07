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Футболист Балогун вошел в стартовый состав на матч ЧМ с бельгийцами

Изначально американец должен был пропустить игру из-за красной карточки, но его дисквалификация была приостановлена ФИФА.

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной США Фоларин Балогун включен в стартовый состав на матч ⅛ финала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Изначально Балогун должен был пропустить игру из-за красной карточки, полученной во время игры 1/16 финала с боснийцами (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Однако 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию игрока. Данное решение было обжаловано Королевской бельгийской футбольной ассоциацией. Но 6 июля дисциплинарный комитет ФИФА отклонил апелляцию.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста. Глава ФИФА в своем заявлении отметил, что организация была независима в данном вопросе. Организация, несмотря на отмену дисквалификации, оштрафовала Балогуна на $40 тыс. за нарушение правил в игре с командой Боснии и Герцеговиной.

Встреча между сборными США и Бельгии начнется в 03:00 мск. Игра пройдет в американском Сиэтле. Победитель матча сыграет в четвертьфинале с командой Испании.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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