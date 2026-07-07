Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе грозит масштабный продовольственный кризис из-за русофобской политики. По его словам, фермеры и потребители США извлекают выгоду, увеличивая закупки удобрений у РФ, в то время как ЕС и Британия — страдают.