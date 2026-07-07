В Германии вновь возник дефицит яиц. Покупателям в отдельных магазинах разрешают приобретать не более двух упаковок за один визит. Об этом сообщает Bild.
Причиной перебоев с поставками стали крупные вспышки болезни Ньюкасла среди кур-несушек в Европе, пишет газета. Это привело к сокращению производства и росту цен на продукцию.
Сеть дискаунтеров Netto ApS & Co. KG установила лимит на покупку яиц во всех своих филиалах. Представители компании объяснили ограничения серьезными перебоями на европейском рынке птицеводческой продукции.
В крупной немецкой сети супермаркетов Rewe также сообщили о сокращении ассортимента яиц. При этом представители компании подчеркнули, что о полном дефиците продукции пока говорить не приходится.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе грозит масштабный продовольственный кризис из-за русофобской политики. По его словам, фермеры и потребители США извлекают выгоду, увеличивая закупки удобрений у РФ, в то время как ЕС и Британия — страдают.