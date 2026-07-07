Мартинес объявил об уходе из сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026

«Это был невероятный период. Я испытываю гордость, которую невозможно описать. Сила и энергия, которыми нас поддерживал весь португальский народ, были невероятными. В футболе удача тоже играет свою роль: мяч может попасть в штангу и залететь в ворота или нет. Очень грустно, потому что значение имеет результат. Но я очень горжусь игрой команды и тем, что сделали футболисты. Мы играли на равных, надёжно действовали в обороне и сохраняли высокую интенсивность», — заявил Мартинес.