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Мартинес объявил об уходе из сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил об уходе с поста после поражения команды от Испании в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. О своём решении испанский специалист сообщил на послематчевой пресс-конференции.

Мартинес признал, что исход встречи решили детали и элемент удачи. Он отметил надёжную игру португальцев в обороне и высокую интенсивность на протяжении всего матча. Сборная Португалии завершила выступление на турнире после минимального поражения от Испании со счётом 0:1. Единственный мяч на первой компенсированной ко второму тайму минуте забил Микель Мерино, выведя испанцев в четвертьфинал мирового первенства.

«Это был невероятный период. Я испытываю гордость, которую невозможно описать. Сила и энергия, которыми нас поддерживал весь португальский народ, были невероятными. В футболе удача тоже играет свою роль: мяч может попасть в штангу и залететь в ворота или нет. Очень грустно, потому что значение имеет результат. Но я очень горжусь игрой команды и тем, что сделали футболисты. Мы играли на равных, надёжно действовали в обороне и сохраняли высокую интенсивность», — заявил Мартинес.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал эмоций после поражения от Испании в ⅛ финала. После финального свистка 41-летний футболист покидал поле со слезами на глазах. Для Роналду нынешний мундиаль стал шестым в карьере, в матче с Испанией он установил несколько достижений — стал самым возрастным участником встречи плей-офф и вышел на чистое второе место по числу сыгранных матчей на чемпионатах мира. В предыдущем раунде против Хорватии он впервые в карьере забил в плей-офф мировых первенств.

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