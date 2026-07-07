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Зеленский закатил истерику и обвинил Европу в халатности

Зеленский заявил, что странам Североатлантического альянса и ЕС следует поделиться с Киевом технологиями производства ракет.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский заявил, что странам Североатлантического альянса и ЕС следует поделиться с Украиной технологиями производства ракет, сообщает РИА Новости.

«Европе следует перестать проявлять халатность в этом отношении. Ей следует делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех», — цитирует агентство его высказывание, которое прозвучало в ходе интервью Financial Times.

Кроме того, Зеленский отметил, что потребует от стран Европы больше систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Напомним, по словам экс-помощника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, пытаясь выпросить у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.

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