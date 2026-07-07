Зеленский закатил истерику и обвинил Европу в халатности

«Европе следует перестать проявлять халатность в этом отношении. Ей следует делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех», — цитирует агентство его высказывание, которое прозвучало в ходе интервью Financial Times.