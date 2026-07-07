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Эксперт рассказал о новой схеме обмана россиян

Щербаченко: мошенники маскируются под представителей фирм по списанию долгов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Аферисты, маскируясь под фирмы, списывающие долги, стали убеждать россиян не платить банку, а отдавать деньги им якобы за сопровождение банкротства, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги с россиян. В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают “раздолжнители”, они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тысяч рублей в месяц за “сопровождение банкротства”, — сказал Щербаченко.

Эксперт уточнил, что злоумышленники в этой схеме активно используют манипуляцию и социальную инженерию, убеждают россиян переписать на них квартиры и машины, чтобы не потерять их в банкротстве.

«Потом, когда просрочки растут, могут предложить взять новый кредит, чтобы рассчитаться уже с самими “помощниками”… У россиян могут появиться проблемы с законом, а долги как были, так и остаются», — отметил он.

Щербаченко порекомендовал «не ждать чуда» и не отдавать свои деньги каким-либо посредникам, а напрямую обращаться в банк с просьбой о кредитных каникулах, реструктуризации или другом законном варианте урегулирования долга.