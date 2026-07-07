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Подростка из Подмосковья посадили на шесть лет за терроризм и хулиганство

15-летний житель Подмосковья получил срок за участие в деятельности М. К. У.*

Источник: Комсомольская правда

Второй Западный окружной военный суд приговорил 15-летнего жителя Подмосковья к шести годам лишения свободы за участие в террористической организации и хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, подросток в апреле 2025 года начал участвовать в деятельности международного движения М. К. У.*. Юноша придерживался неонацистских и экстремистских взглядов, а также поддерживал идеи насилия и расовой ненависти.

В составе группы подросток совершил три преступления, в том числе нападения на людей азиатской внешности в метро и на объектах транспортной инфраструктуры. Суд признал его виновным. Отбывать срок он будет в воспитательной колонии.

Ранее KP.RU сообщал, что 17-летнему подростку из Московской области предъявлено обвинение в теракте. По данным СК России, школьник поджег трансформаторную подстанцию. Он действовал по указке кураторов.

*- организация признана террористической и запрещена на территории РФ.