Подростка из Подмосковья посадили на шесть лет за терроризм и хулиганство

Второй Западный окружной военный суд приговорил 15-летнего жителя Подмосковья к шести годам лишения свободы за участие в террористической организации и хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным суда, подросток в апреле 2025 года начал участвовать в деятельности международного движения М. К. У.*. Юноша придерживался неонацистских и экстремистских взглядов, а также поддерживал идеи насилия и расовой ненависти.
В составе группы подросток совершил три преступления, в том числе нападения на людей азиатской внешности в метро и на объектах транспортной инфраструктуры. Суд признал его виновным. Отбывать срок он будет в воспитательной колонии.
Ранее KP.RU сообщал, что 17-летнему подростку из Московской области предъявлено обвинение в теракте. По данным СК России, школьник поджег трансформаторную подстанцию. Он действовал по указке кураторов.
*- организация признана террористической и запрещена на территории РФ.