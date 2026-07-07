Хабаровский тюремный замок хранит страницы забытой истории

В Хабаровске есть много музеев, в большинство из которых местные жители и гости заглядывают регулярно. Но есть и такие места, в которых хранится другая история краевой столицы. Учреждения, в чьих стенах не хочется оказаться в любом другом случае, кроме экскурсии. Один из таких — музей, расположенный в СИЗО № 1 на одной из главных улиц города. Постоянно действующая историческая экспозиция «Хабаровский тюремный замок» объединила экспонаты, хранящие те страницы истории, которые известны далеко не всем хабаровчанам.