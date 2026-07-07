Хабаровский тюремный замок хранит страницы забытой истории

В Хабаровске есть много музеев, в большинство из которых местные жители и гости заглядывают регулярно. Но есть и такие места, в которых хранится другая история краевой столицы. Учреждения, в чьих стенах не хочется оказаться в любом другом случае, кроме экскурсии. Один из таких — музей, расположенный в СИЗО № 1 на одной из главных улиц города. Постоянно действующая историческая экспозиция «Хабаровский тюремный замок» объединила экспонаты, хранящие те страницы истории, которые известны далеко не всем хабаровчанам.
Когда улицы носили иные имена.
История следственного изолятора началась в 1886 году. В конце позапрошлого столетия государь Российской империи подписал высочайшее повеление, которым предписывалось открыть в Хабаровске тюремный замок, учредить должность смотрителя, а также ввести штат из пятнадцати младших надзирателей и двух старших надзирателей.
Правда, тогда здание кардинально отличалось от действующего следственного изолятора — оно было деревянным, а содержались здесь не обвиняемые и находящиеся под следствием, а уже осужденные люди.
Как рассказала методист и экскурсовод Наталья Владимировна Купалова, в этом году коллекция музея пополнилась новым экспонатом — найденной копией данного повеления. В нем же говорилось о закрытии некоторых прежних замков и арестных домов, а сэкономленные средства предписывалось направить на возведение новых зданий в Хабаровске, Благовещенске, Кронштадте и Севастополе.
Другой экспонат, появившийся в музее недавно, — карта Хабаровска от 1911 года, на которой четко обозначено местоположение тюрьмы. На карте сохранились старые названия улиц, которые сегодня уже почти забыты. Территория, где сейчас располагается СИЗО № 1, носила название Военная гора.
Здесь размещались казармы казачьего войска, кадетский корпус и штаб десятой Восточно-Сибирской бригады, сыгравшей значительную роль в освоении Дальнего Востока.
— Городские власти издавна стремились завладеть этим участком, и не случайно: Военная гора — одна из самых высоких точек Хабаровска. Город, как известно, стоит на трех холмах — ныне это улицы Серышева, Муравьева-Амурского и Ленина, разделявшиеся двумя речками — Чердымовкой и Плюснинкой, которые в ту пору еще текли по своим руслам, — поведала Наталья Купалова.
В начале прошлого века улица Серышева именовалась Тихменевской — в честь графа Тихменева. С появлением тюремного замка появилась улица Тюремная, которую позднее переименовали в улицу Джамбула. На территории возвели церковь Покрова Святой Богородицы, и соседняя улица стала Покровской — ныне это улица Шмидта. После установления советской власти все эти названия, разумеется, сменились.
Вместе с картой удалось обнаружить и фотографии, на которых запечатлена следующая картина: 1899 год, на небольшом плацу проходит Амурско-Приморская выставка народного хозяйства. На одном из изображений, сделанных во время мероприятия, в кадр случайно попало здание Хабаровского тюремного замка: видны ворота, солдат у входа, женщина, беседующая с арестантом.
Эти кадры, обнаруженная карта местности и копия повеления стали неоспоримым доказательством того, что тюрьма находилась именно на том месте, где сейчас располагается многофункциональный торговый центр.
Образцовый порядок старого времени.
С открытием замка возникла необходимость в транспортном сообщении: от вокзала до деревянного здания тюрьмы проложили дорогу для подвоза заключенных, возвели электростанцию и первые лазареты для лечения этапных больных.
— Тюрьму строили по типовому проекту 1911 года. По меркам тех времен ее признали одним из лучших мест лишения свободы на всем Дальнем Востоке. Здесь было предусмотрено раздельное содержание мужчин и женщин, на четвертом этаже устроили лечебное отделение для туберкулезных больных, а также баню с дезинфекционной камерой, что существенно снизило уровень эпидемий среди арестантов, — объяснила методист музея.
Под слоями старой штукатурки в бывшем карцере обнаружили великолепно сохранившиеся гранитные глыбы с искрящимися вкраплениями кварца, которые придают даже нынешнему зданию вид настоящего средневекового замка. Рядом с гранитным камнем — знакомый каждому хабаровчанину красный кирпич. На ровных брусках красуются клейма — тифонтаевские, производства известного в Хабаровске купца и промышленника Цзи Фэнтая (Тифонтая). На других экземплярах встречается буква «К», происхождение которой пока не установили. Есть клейма с лопатой и буквами «ВВ» — точно такие же кирпичи произвело военное ведомство для строительства железнодорожного вокзала.
Мало-помалу вокруг стали селиться люди, отметила экскурсовод, а напротив современного СИЗО и по сей день стоит двухэтажное здание — бывшая гауптвахта десятой казачьей бригады. Сохранилась в музее и одна из старейших библиотек Хабаровска, которая ведет свою историю с 1899—1900 годов.
Как объяснила Наталья Купалова, первоначально священник собирал церковные книги, но со временем фонд расширился. Самые ценные старинные тома, к сожалению, были уничтожены: заключенные вырывали из них страницы для самокруток.
На территории тюрьмы для заключенных были организованы образовательные курсы. Занятия для несовершеннолетних проводились дважды в неделю, для взрослых — один раз. Неграмотных не выводили на работу, что было им невыгодно и служило дополнительным стимулом для учения.
Между страхом и суеверием.
Карцеры в этом здании, продолжила сопровождающая, спроектировали еще в 1911 году, и они почти не подвергались реконструкции. Вплоть до 1964 года, когда официальным приказом учреждение преобразовали в следственный изолятор, двери оставались деревянными, затем по приказу начальника НКВД их обшили металлом.
В отличие от исправительной тюрьмы, где отбывают назначенный судом срок, в СИЗО применяется лишь мера пресечения до суда, во время суда и до вступления приговора в силу.
Нумерация камер и по сей день начинается отсюда. Среди лиц, содержащихся в следственном изоляторе, бытует легенда: первое камерное помещение носит девятый номер, происхождение остальных восьми порождает слухи.
— Карцерные помещения, которые сейчас служат экспозициями музея, эксплуатировались вплоть до 2004 года. Я помню, как сама водворяла сюда провинившуюся девушку. Она плакала не от наказания, а от того, что у нее забрали помаду. С горечью восклицала: «Как дура буду сидеть!» Заключенные, особенно женщины, частенько удивляют своими реакциями, — поделилась экскурсовод.
Суеверия есть и среди сотрудников. Бетонный бюст Иосифа Сталина, который обнаружили на чердаке, красуется посреди небольшого помещения музея. Несмотря на явные повреждения, каждый человек безошибочно называет, кого изобразил автор скульптуры. Методист поделилась: сотрудники часто просят заглянуть в музей, а иногда делают это тайком, чтобы дотронуться рукой до макушки бюста и загадать желание.
Сказка, которую не покажут в театре.
Есть в музейной коллекции и особые экспонаты. Одним из самых дорогих сердцу самой Натальи Купаловой стал трофейный альбом времен Второй мировой войны, в котором собраны фотографии с памятными надписями на японском и русском языках.
Экспонат показали широкой публике на выставке ко Дню памяти — 22 июня. За последние полгода «Хабаровский тюремный замок» провел двадцать три экскурсии, которые посетили более двухсот человек. Сперва это были немноголюдные встречи, ставшие со временем полноценными пешеходными экскурсиями, — они начинаются от ТЦ «Счастье», продолжаются на улицах, окружающих СИЗО, и завершаются в самом музее.
— Был забавный случай, когда адвокат, который регулярно посещает своих клиентов в нашем учреждении, пристроился к студенческой группе, и мне пришлось объяснить, что это нарушение правил. С тех пор он со мной даже не здоровается, — отметила сопровождающая.
К профессиональным праздникам работников уголовно-исполнительной системы музей готовит для сотрудников иммерсивные спектакли и ставит популярные сказки, но добавляет в них местный колорит: например, «Теремок» становится «Тюремком».
Работники надзорного учреждения — люди талантливые, подчеркнула экскурсовод, они пишут стихи, поют, танцуют, делают поделки. Есть среди них и чемпионы Дальнего Востока, а также победители не только всероссийских соревнований, но и международных.