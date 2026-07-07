Дмитрий Демешин лично проконтролировал ситуацию с топливом в Охотске

Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, первое судно доставит 285 тонн бензина для автозаправочных станций. Законтрактованы ещё 300 тонн, их привезут следующим танкером к концу июля. На закупку топлива выделили средства из краевого бюджета. Губернатор пообщался с жителями посёлка на АЗС. Люди подтвердили: перебоев с бензином нет, но действует лимит — 30 литров в руки — и запрет на заправку лодочных моторов.