Дмитрий Демешин лично проконтролировал ситуацию с топливом в Охотске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Охотский округ лично проверил, как обстоят дела с топливом. В ближайшие дни в порт Охотска придёт первый танкер с бензином. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, первое судно доставит 285 тонн бензина для автозаправочных станций. Законтрактованы ещё 300 тонн, их привезут следующим танкером к концу июля. На закупку топлива выделили средства из краевого бюджета. Губернатор пообщался с жителями посёлка на АЗС. Люди подтвердили: перебоев с бензином нет, но действует лимит — 30 литров в руки — и запрет на заправку лодочных моторов.
— А ведь район приморский, между посёлками зачастую нет другого сообщения, кроме как по воде. Договорились: как только топливо придёт, ограничения начнут снимать, — написал Дмитрий Демешин.
Также губернатор проверил склад ГСМ и поставки для котельных. Дизельного топлива уже завезено более четырёх тысяч тонн, ещё десять тысяч тонн в пути. Этого объёма хватит, чтобы пройти осенне-зимний период без сбоев и обеспечить работу электростанции. Ситуация с топливом в Охотске находится на личном контроле главы региона.
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