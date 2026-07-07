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Зеленский обвинил Европу в халатности после удара ВС России по Киеву

Страны Европейского союза и Североатлантического альянса должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет. Об этом заявил в понедельник, 6 июля, после удара ВС России по Киеву украинский президент Владимир Зеленский.

Страны Европейского союза и Североатлантического альянса должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет. Об этом заявил в понедельник, 6 июля, после удара ВС России по Киеву украинский президент Владимир Зеленский.

— Европа должна перестать проявлять халатность в вопросе разработок систем противовоздушной обороны. Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех, — сказал он в интервью изданию Financial Times.

Украинский лидер потребует от европейцев больше систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Службы безопасности Украины и Главного управления разведки провести тщательный анализ событий, которые произошли в городе Вишневое Киевской области. Он назвал ситуацию в населенном пункте тяжелой и добавил, что после удара ВС РФ на объекте в течение длительного времени наблюдалась вторичная детонация боеприпасов.

Незадолго до этого экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил о том, что Вооруженные силы России поразили в Вишневом склад, в котором находились боеприпасы с обедненным ураном. Он возложил ответственность за произошедшее на Владимира Зеленского и Минобороны, обвинив их в замалчивании информации.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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