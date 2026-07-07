В Хабаровске 7 июля ночью пройдёт кратковременный дождь, днём воздух прогреется до 28 градусов

В краевой столице ночью возможен кратковременный дождь, днём обойдётся без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от плюс 14 до плюс 16 градусов. Днём воздух прогреется до 26−28 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточного направления, его скорость составит от 3 до 9 метров в секунду.