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В Хабаровске 7 июля ночью пройдёт кратковременный дождь, днём воздух прогреется до 28 градусов

В южных районах Хабаровского края синоптики обещают до 30 градусов тепла.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске и Хабаровском крае 7 июля опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Такой информацией поделились синоптики Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В краевой столице ночью возможен кратковременный дождь, днём обойдётся без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от плюс 14 до плюс 16 градусов. Днём воздух прогреется до 26−28 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточного направления, его скорость составит от 3 до 9 метров в секунду.

В южных районах края ночью местами пройдёт кратковременный дождь, днём — без существенных осадков. Ночные температуры будут держаться в пределах 14−19 градусов выше нуля, дневные — от 25 до 30 тепла. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.

Центральные районы встретят понедельник с переменной облачностью: ночью местами кратковременный дождь, днём без осадков. Ночью температура составит от 9 до 19 градусов тепла, днём — от 19 до 30. Ветер восточных направлений, 4−9 метров в секунду.

В северных районах — без существенных осадков. Ночные температуры здесь будут колебаться от 5 до 15 градусов выше нуля, дневные — от 12 до 28 тепла. Ветер различных направлений, 3−11 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru