Швейцарская ассоциация раскритиковала ФИФА за решение по Балогуну

«Решение, вынесенное по делу Балогуна, непонятно для Швейцарской футбольной ассоциации, независимо от обстоятельств, которые к нему привели, — говорится в заявлении. — До сих пор принцип был ясен: любой игрок, удаленный с поля, автоматически дисквалифицировался на следующий матч. Это правило применялось ко всем одинаково и обеспечивало ясность и последовательность. Решение ФИФА вызывает вопросы и создает неопределенность, в частности, относительно авторитета судейских решений, особенно когда задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). Проведение соревнований основано на четких правилах, применяемых последовательно и единообразно».