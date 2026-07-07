Швейцарская ассоциация раскритиковала ФИФА за решение по Балогуну

В понедельник дисциплинарный комитет ФИФА отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) на решение приостановить дисквалификацию Балогуна. Это позволяет ему участвовать в матче ⅛ финала против команды Бельгии, который пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.
«Решение, вынесенное по делу Балогуна, непонятно для Швейцарской футбольной ассоциации, независимо от обстоятельств, которые к нему привели, — говорится в заявлении. — До сих пор принцип был ясен: любой игрок, удаленный с поля, автоматически дисквалифицировался на следующий матч. Это правило применялось ко всем одинаково и обеспечивало ясность и последовательность. Решение ФИФА вызывает вопросы и создает неопределенность, в частности, относительно авторитета судейских решений, особенно когда задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). Проведение соревнований основано на четких правилах, применяемых последовательно и единообразно».
5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала. Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста.
Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге.