Паводок обрушил мост в китайской провинции: пропали люди

Ранее KP.RU сообщал, что в результате обрушения многоэтажного здания в индийском городе Мумбаи погибли по меньшей мере шесть человек, включая пятерых детей. Трагедия произошла на фоне мощных ливней. Осадки привели к затоплению улиц, падению деревьев и нарушению работы аэропорта.