Паводок обрушил мост в китайской провинции: пропали люди

Два человека пропали без вести после обрушения моста в уезде Лунхуэй центральной китайской провинции Хунань. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
По предварительным данным, причиной разрушения конструкции стало повышение уровня воды в реке из-за сильных проливных дождей. На месте происшествия работают поисково-спасательные службы, ведется расследование.
В настоящее время во многих регионах Китая продолжается сезон ливней, сопровождающийся паводками и наводнениями. Власти усиливают меры реагирования и принимают действия по предотвращению возможных последствий стихийных бедствий.
Ранее KP.RU сообщал, что в результате обрушения многоэтажного здания в индийском городе Мумбаи погибли по меньшей мере шесть человек, включая пятерых детей. Трагедия произошла на фоне мощных ливней. Осадки привели к затоплению улиц, падению деревьев и нарушению работы аэропорта.