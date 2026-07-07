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Паводок обрушил мост в китайской провинции: пропали люди

Два человека пропали при обрушении моста в провинции Китая.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пропали без вести после обрушения моста в уезде Лунхуэй центральной китайской провинции Хунань. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По предварительным данным, причиной разрушения конструкции стало повышение уровня воды в реке из-за сильных проливных дождей. На месте происшествия работают поисково-спасательные службы, ведется расследование.

В настоящее время во многих регионах Китая продолжается сезон ливней, сопровождающийся паводками и наводнениями. Власти усиливают меры реагирования и принимают действия по предотвращению возможных последствий стихийных бедствий.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате обрушения многоэтажного здания в индийском городе Мумбаи погибли по меньшей мере шесть человек, включая пятерых детей. Трагедия произошла на фоне мощных ливней. Осадки привели к затоплению улиц, падению деревьев и нарушению работы аэропорта.