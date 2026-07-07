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Мультсериал комсомольской студии «Абдукция» показали на фестивале в Китае

Студия из Комсомольска-на-Амуре «Зелёные камнеежки» представила свой мультсериал «Абдукция» на крупнейшем анимационном фестивале Азии — China International Cartoon and Animation Festival в Ханчжоу. В мероприятии участвовали мультипликаторы из более чем 30 стран. Зрители высоко оценили не только саму анимацию, но и сопутствующие товары (мерч). Организаторы фестиваля отметили визуальную составляющую и сюжет. Уже сейчас у «Абдукции».

Студия из Комсомольска-на-Амуре «Зелёные камнеежки» представила свой мультсериал «Абдукция» на крупнейшем анимационном фестивале Азии — China International Cartoon and Animation Festival в Ханчжоу. В мероприятии участвовали мультипликаторы из более чем 30 стран. Зрители высоко оценили не только саму анимацию, но и сопутствующие товары (мерч). Организаторы фестиваля отметили визуальную составляющую и сюжет. Уже сейчас у «Абдукции» появилось фанатское сообщество в Китае — проект нашел свою аудиторию за рубежом.