Минобрнауки определило минимальный уровень знания истории для студентов

«Совместно с Российским историческим обществом в настоящее время подготовлен проект программы исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В проект программы включены важнейшие исторические процессы, факты, события и ключевые персоналии, которые определили направление и специфику исторического развития России с древнейших времен до нашего времени», — говорится в сообщении.