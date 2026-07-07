Минобрнауки определило минимальный уровень знания истории для студентов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты российских вузов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«Совместно с Российским историческим обществом в настоящее время подготовлен проект программы исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В проект программы включены важнейшие исторические процессы, факты, события и ключевые персоналии, которые определили направление и специфику исторического развития России с древнейших времен до нашего времени», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в основу проекта программы легли Концепция преподавания истории для неисторических специальностей, разработанная ведущими историками России, единый вузовский учебник «История России», базовый учебно-методический комплекс дисциплины «История России», а также методические рекомендации для научно-педагогических работников, преподающих эту дисциплину.
«Исторический минимум может быть использован как основа для итогового испытания по дисциплине “История России”, — следует из сообщения.
В ведомстве пояснили, что содержание исторического минимума направлено на воспитание у студенчества уважительного отношения к Отечеству, формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма, бережного отношения к историко-культурному наследию России.
Сроки направления программы в российские университеты проходят сейчас обсуждение.