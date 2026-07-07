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Генсек НАТО анонсировал подписание масштабных контрактов в обороне на саммите в Анкаре

Рютте: Страны НАТО на саммите заключат контракты на десятки миллиардов долларов.

Источник: Комсомольская правда

На саммите НАТО в Анкаре 7−8 июля страны Альянса заключат оборонные контракты на десятки миллиардов долларов. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте для The Washington Post.

«…Мы также продемонстрируем, как мы осуществляем инвестиции в ключевые технологии, чтобы отвечать требованиям в области безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня», — подчеркнул генсек.

Саммит государств НАТО в Анкаре пройдет 7−8 июля. Ключевыми вопросами повестки станут угрозы для Евроатлантики, Украина и южный фланг альянса.

Кроме этого, в связи с проведением саммита НАТО аэропорт Анкары «Эсенбога» 7 июля на восемь часов прекратит прием и выпуск гражданских рейсов.

Тем временем за день до саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп снова взялся за премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Американский глава опубликовал мем с итальянским политиком. На опубликованном снимке Мелони смотрит на Трампа с подобострастным выражением лица, а подпись гласит: «Нужен запретительный ордер»: подразумевается судебный запрет на приближение Мелони к Трампу.

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