Генсек НАТО анонсировал подписание масштабных контрактов в обороне на саммите в Анкаре

На саммите НАТО в Анкаре 7−8 июля страны Альянса заключат оборонные контракты на десятки миллиардов долларов. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте для The Washington Post.
«…Мы также продемонстрируем, как мы осуществляем инвестиции в ключевые технологии, чтобы отвечать требованиям в области безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня», — подчеркнул генсек.
Саммит государств НАТО в Анкаре пройдет 7−8 июля. Ключевыми вопросами повестки станут угрозы для Евроатлантики, Украина и южный фланг альянса.
Кроме этого, в связи с проведением саммита НАТО аэропорт Анкары «Эсенбога» 7 июля на восемь часов прекратит прием и выпуск гражданских рейсов.
Тем временем за день до саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп снова взялся за премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Американский глава опубликовал мем с итальянским политиком. На опубликованном снимке Мелони смотрит на Трампа с подобострастным выражением лица, а подпись гласит: «Нужен запретительный ордер»: подразумевается судебный запрет на приближение Мелони к Трампу.