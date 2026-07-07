Генсек НАТО анонсировал подписание масштабных контрактов в обороне на саммите в Анкаре

Тем временем за день до саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп снова взялся за премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Американский глава опубликовал мем с итальянским политиком. На опубликованном снимке Мелони смотрит на Трампа с подобострастным выражением лица, а подпись гласит: «Нужен запретительный ордер»: подразумевается судебный запрет на приближение Мелони к Трампу.