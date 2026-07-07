В Амурске рецидивист украл смартфон у 70-летней дачницы, пока она пропалывала грядки

Сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего подозреваемого, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. По его словам, он обратил внимание на дачный участок и решил подойти ближе, чтобы изучить обстановку и растения. Зайдя на веранду, он заметил смартфон и решил похитить его для личного использования. Убедившись, что рядом никого нет, злоумышленник взял телефон и скрылся. В ходе следствия похищенное устройство изъято и возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.