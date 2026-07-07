В Амурске рецидивист украл смартфон у 70-летней дачницы, пока она пропалывала грядки

В Амурске Хабаровского края полицейские раскрыли кражу смартфона, совершённую прямо во время работы пенсионерки на грядках. Похищенное устройство удалось вернуть владелице. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратилась 70-летняя жительница Амурска. Она рассказала, что оставила телефон на веранде садового домика на своём дачном участке и отправилась пропалывать грядки. Вернувшись, женщина не обнаружила гаджет на месте. Ущерб она оценила в девять тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего подозреваемого, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. По его словам, он обратил внимание на дачный участок и решил подойти ближе, чтобы изучить обстановку и растения. Зайдя на веранду, он заметил смартфон и решил похитить его для личного использования. Убедившись, что рядом никого нет, злоумышленник взял телефон и скрылся. В ходе следствия похищенное устройство изъято и возвращено законной владелице. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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