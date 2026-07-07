FIFA оштрафовала нападающего США на $40 тыс. после скандала с красной карточкой

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) оштрафовал нападающего сборной США Фоларина Балогана на $40 тыс. по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0). Как сообщает пресс-служба организации, половина штрафа выписана за прямую красную карточку — на 64-й минуте форвард наступил на голеностоп защитнику Тарику Мухаремовичу. Вторую часть суммы Балоган получил за то, что после удаления вернулся на поле праздновать победу с командой. По информации инсайдера Роба Харриса, половину штрафа за игрока собирается выплатить Федерация футбола США.