В ОП предложили продлить выплату пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Срок выплаты пособия по уходу за ребенком надо продлить с нынешних 1,5 года до достижения им возраста 3 лет, а само пособие увеличить до 60% от среднего заработка. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Считаю, что необходимо продлить выплату пособия по уходу за ребенком с нынешних полутора лет до трех лет, а саму выплату увеличить с нынешних 40% хотя бы до 60% от среднего заработка», — сказал Гриб.
Он отметил, что необходимо обязательно развивать систему яслей для малышей.
В отпуск по уходу за ребенком может уйти не только мать, но и отец или другой родственник и опекун, причем можно по очереди. Отпуск предоставляется до достижения ребенком 3 лет, но пособие в 40% от среднего заработка выплачивается сейчас только до 1,5 года. С 2024 года можно выйти на работу (в том числе на неполный день, удаленно или к другому работодателю) и сохранить право на пособие до 1,5 года.