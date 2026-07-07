В ОП предложили продлить выплату пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет

В отпуск по уходу за ребенком может уйти не только мать, но и отец или другой родственник и опекун, причем можно по очереди. Отпуск предоставляется до достижения ребенком 3 лет, но пособие в 40% от среднего заработка выплачивается сейчас только до 1,5 года. С 2024 года можно выйти на работу (в том числе на неполный день, удаленно или к другому работодателю) и сохранить право на пособие до 1,5 года.