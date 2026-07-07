Стоматолог назвала модные зубные щётки, которые только навредят эмали

Тем, кто хочет совместить заботу об экологии и здоровье полости рта, эксперт рекомендует выбирать бамбуковые щётки именно с синтетической щетиной и менять их каждые два-три месяца. Если на бамбуковой ручке появились потемнения или чёрные пятна, пользоваться такой щёткой больше нельзя — даже если она прослужила всего несколько недель.