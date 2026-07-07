В Хабаровском крае ищут поставщика пассажирских автобусов за 26 млн рублей

Согласно документам, автобусы должны соответствовать категории М3 и классу А. Необходимо, чтобы количество посадочных мест при этом составляло не менее 40 и не более 50. Важно и наличие в комплектации транспортного средства гидравлических усилителя руля и домкрата, а также спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или GPS.