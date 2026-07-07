В Хабаровском крае ищут поставщика пассажирских автобусов за 26 млн рублей

Администрация Амурского района Хабаровского края опубликовала закупку на поставку четырех пассажирских автобусов. Начальная стоимость аукциона составляет 26,4 млн рублей — 6,6 млн рублей за одно транспортное средство. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», заявки можно подать до 14 июля этого года.
Согласно документам, автобусы должны соответствовать категории М3 и классу А. Необходимо, чтобы количество посадочных мест при этом составляло не менее 40 и не более 50. Важно и наличие в комплектации транспортного средства гидравлических усилителя руля и домкрата, а также спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или GPS.
Также в обязательный набор закупки вошли аптечка, аудио- и видеосистема, сигнальная кнопка для остановки, молотки для аварийного разбивания окон, огнетушители, тахограф, баллонный ключ, запасное колесо, знак аварийной остановки и брызговики.
Кроме того, в автобусах должны быть выдвижные ступеньки и естественная вентиляция — через форточки в окнах и люки в крыше. Наличие оборудования для перевозки людей с ограниченными возможностями также прописано в условиях контракта.
Что касается других характеристик, год изготовления транспорта должен быть не ранее 2025 года, а цвет — «транспортный оранжевый RAL 2009». Поставка автобусов осуществляется одной партией.
— Гарантийный срок должен составлять не менее 18 месяцев с момента подписания документа о приемке или не менее 80 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее), что не менее срока действия гарантии производителя данного товара. Гарантия предоставляется вместе с товаром, — сказано в проекте контракта.
В строке «дата окончания исполнения контракта» значится 31.12.2026. Итоги аукциона подведут 16 июля.