В Совфеде рассказали, когда россиян ждет следующая короткая рабочая неделя

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, при этом 3 ноября станет сокращенным рабочим днем, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.