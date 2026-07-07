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В Совфеде рассказали, когда россиян ждет следующая короткая рабочая неделя

Сенатор Гибатдинов: следующая короткая рабочая неделя ожидается в начале ноября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, при этом 3 ноября станет сокращенным рабочим днем, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

«Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября», — сказал Гибатдинов.

Он отметил, что рабочая неделя будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

«При этом 3 ноября станет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час», — добавил сенатор.