В Совфеде рассказали, когда россиян ждет следующая короткая рабочая неделя

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства, при этом 3 ноября станет сокращенным рабочим днем, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
«Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября», — сказал Гибатдинов.
Он отметил, что рабочая неделя будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
«При этом 3 ноября станет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час», — добавил сенатор.