Мошенники придумали схему с «сопровождением банкротства»: эксперт назвал признаки аферы

Мошенники придумали новую уловку. Аферисты маскируются под организации, якобы занимающиеся списанием долгов, и убеждают россиян не платить банку, а переводить деньги им. Они называют это некой платой за сопровождение процедуры банкротства. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Как отметил эксперт, в ход идут психологические уловки и социальная инженерия. Мошенники убеждают людей переписывать на них жилье и машины, якобы чтобы спасти имущество от потерь при банкротстве.
«Потом, когда просрочки растут, могут предложить взять новый кредит, чтобы рассчитаться уже с самими “помощниками”… У россиян могут появиться проблемы с законом, а долги как были, так и остаются», — сказал Щербаченко для РИА Новости.
Эксперт посоветовал не верить в чудеса и не отдавать средства посредникам. Лучше сразу идти в банк и просить о кредитных каникулах, реструктуризации или ином законном решении проблемы с долгами, добавил он.
Ранее KP.RU сообщал, что злоумышленники начали создавать профили-двойники россиян в соцсетях и мессенджерах.