«Андрюша у нас профессор»: Мария Порошина рассказала о семилетнем сыне от Бойко

Актриса Мария Порошина дала редкий комментарий о сыне Андрее, отцом которого может быть ее коллега Ярослав Бойко. Она рассказала, что мальчик растет очень любознательным, любит школу и секции.
— Андрюша у нас профессор. Его так называют друзья, потому что он очень внимательный, сосредоточенный и любознательный. Учится в школе с большим удовольствием. Когда окончил первый класс и ему сказали, что с завтрашнего дня начинаются каникулы, он расстроился, — сообщила артистка в интервью изданию «7 Дней».
Она добавила, что в школе у наследника большой выбор дополнительных занятий — от шахмат до укулеле. Он, по словам Порошиной, с радостью ходил бы на все кружки, если бы хватало времени. Особое внимание Андрей уделяет музыке и футболу.
— Год занимался на флейте, сейчас его перевели на фортепиано, но флейту он не хочет бросать. И еще сын ходит на футбол, — поделилась актриса.
Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве 25 июня. Накануне вечером ей резко стало плохо: прибывшие медики диагностировали у нее транзиторную ишемическую атаку (микроинсульт). При этом артистка страдает от хронических проблем с щитовидной железой и от гипертонии. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, что могло спровоцировать приступ.