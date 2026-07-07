«Андрюша у нас профессор»: Мария Порошина рассказала о семилетнем сыне от Бойко

— Андрюша у нас профессор. Его так называют друзья, потому что он очень внимательный, сосредоточенный и любознательный. Учится в школе с большим удовольствием. Когда окончил первый класс и ему сказали, что с завтрашнего дня начинаются каникулы, он расстроился, — сообщила артистка в интервью изданию «7 Дней».