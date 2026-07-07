Путину доложили о мерах по доступу к важным сервисам при ограничении интернета

Правительство России представило президенту Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению доступа граждан к цифровым сервисам в случае ограничений работы интернета. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Доклад представлен президенту в установленные сроки», — сказал инсайдер агентства, знакомый с материалами.
Напомним, в апреле Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить стабильную работу ключевых сервисов при возможных ограничениях интернета. Представить доклад о выполнении поручения требовалось до 1 июля.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что отключения и перебои мобильного интернета временны. По его мнению, россиянам нужно набраться терпения и понять, что это делается для безопасности.