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Путину доложили о мерах по доступу к важным сервисам при ограничении интернета

Путин получил доклад о доступности важных сервисов при ограничениях сети.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России представило президенту Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению доступа граждан к цифровым сервисам в случае ограничений работы интернета. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Доклад представлен президенту в установленные сроки», — сказал инсайдер агентства, знакомый с материалами.

Напомним, в апреле Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить стабильную работу ключевых сервисов при возможных ограничениях интернета. Представить доклад о выполнении поручения требовалось до 1 июля.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что отключения и перебои мобильного интернета временны. По его мнению, россиянам нужно набраться терпения и понять, что это делается для безопасности.

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