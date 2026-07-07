Собачников предупредили об опасности травы-устюка

Сорная трава, известная как заячий ячмень, ячмень мышиный, устюк, остюк —растет преимущественно на юге России, но встречается также и в центральном регионе и представляет серьёзную угрозу для собак. Об этом изданию РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«В июле-августе колоски этого сорняка превращаются в острые гарпуны с зазубринами, которые устроены так что могут двигаться только вперед», — сказал Голубев.
Он предупредил, что попасть сорняк может куда угодно — в лапы (межпальцевые промежутки), хвост, туловище животного. Часто в группе риска оказываются уши и глаза. Также собаки могут вдохнуть опасный сорняк, что приводит к чиханию и выделениям, иногда с кровью.
Единственное верное решение в такой ситуации — извлечение под седацией у ветеринара.
Голубев посоветовал во второй половине лета продумывать маршруты прогулок так, чтобы избегать опасных мест, особенно высокотравья на пустырях и вдоль дорог. А после каждой прогулки внимательно осматривать собаку.
«Но, к сожалению, уберечься от беды на 100% просто невозможно», — отметил специалист.