Собачников предупредили об опасности травы-устюка

Он предупредил, что попасть сорняк может куда угодно — в лапы (межпальцевые промежутки), хвост, туловище животного. Часто в группе риска оказываются уши и глаза. Также собаки могут вдохнуть опасный сорняк, что приводит к чиханию и выделениям, иногда с кровью.