Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собачников предупредили об опасности травы-устюка

Острые колоски легко входят под кожу животного, вызывая сильнейшее воспаление.

Источник: Время

Сорная трава, известная как заячий ячмень, ячмень мышиный, устюк, остюк —растет преимущественно на юге России, но встречается также и в центральном регионе и представляет серьёзную угрозу для собак. Об этом изданию РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В июле-августе колоски этого сорняка превращаются в острые гарпуны с зазубринами, которые устроены так что могут двигаться только вперед», — сказал Голубев.

Он предупредил, что попасть сорняк может куда угодно — в лапы (межпальцевые промежутки), хвост, туловище животного. Часто в группе риска оказываются уши и глаза. Также собаки могут вдохнуть опасный сорняк, что приводит к чиханию и выделениям, иногда с кровью.

Единственное верное решение в такой ситуации — извлечение под седацией у ветеринара.

Голубев посоветовал во второй половине лета продумывать маршруты прогулок так, чтобы избегать опасных мест, особенно высокотравья на пустырях и вдоль дорог. А после каждой прогулки внимательно осматривать собаку.

«Но, к сожалению, уберечься от беды на 100% просто невозможно», — отметил специалист.