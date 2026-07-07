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«Яндекс» ответил на информацию об исчезновении «Яндекс Пэй» из App Store

«Яндекс Пэй» представлен только в российских версиях App Store.

Источник: Комсомольская правда

Приложение «Яндекс Пэй» уже длительное время доступно только в российской версии App Store. Об этом сообщили в «Яндексе», комментируя информацию об исчезновении сервиса из магазина в некоторых странах.

В компании пояснили, что сервис работает исключительно на территории России. Поэтому приложение размещается только в российских магазинах приложений.

«Приложение “Яндекс Пэй” по-прежнему доступно в AppStore и Google Play в России и стабильно работает», — отметили в компании.

Ранее KP.RU сообщал, что из App Store удалили приложения VK. В Минцифры РФ отметили, что данное действие носит политически мотивированный характер, а официальных обоснований, связанных с санкциями, от Apple российская сторона не получала.