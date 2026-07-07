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Трамп: коммунисты хотят разрушить США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что коммунисты хотят разрушить США, главной угрозой является коммунизм.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что коммунисты хотят разрушить США.

«Это не социал-демократы, кстати. Красота, они говорят, что социал-демократы, но они не социалисты, а коммунисты. Они хотят разрушить страну», — сказал он.

Трамп отметил, что не даст этому случиться.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что политическая система Соединённых Штатов столкнулась с новой угрозой, связанной с усилением левых идеологий. Он предупредил об угрозе прихода коммунистов во власть.

Напомним, по словам Трампа, главной угрозой для Соединённых Штатов является коммунизм.

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