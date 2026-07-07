Трамп: коммунисты хотят разрушить США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что коммунисты хотят разрушить США.
«Это не социал-демократы, кстати. Красота, они говорят, что социал-демократы, но они не социалисты, а коммунисты. Они хотят разрушить страну», — сказал он.
Трамп отметил, что не даст этому случиться.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что политическая система Соединённых Штатов столкнулась с новой угрозой, связанной с усилением левых идеологий. Он предупредил об угрозе прихода коммунистов во власть.
Напомним, по словам Трампа, главной угрозой для Соединённых Штатов является коммунизм.