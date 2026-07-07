В Хабаровском районе завершается ремонт более 6 км дорог по президентскому нацпроекту

Квартал был построен более 10 лет назад на болотистой местности и с тех пор дороги там ни разу не ремонтировались. В 2026 году по нацпроекту здесь привели в нормативное состояние участок в 1 км: ликвидировали пучины, заменили бортовые камни и обновили асфальтобетонное покрытие. Стоимость работ составила порядка 35 млн рублей.