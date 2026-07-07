Зампред правительства Хабаровского края Ирина Горбачева провела инспекцию дорожных объектов президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском районе. В ходе объезда она осмотрела завершенные участки подъезда к селу Черная Речка и дороги квартала Солнечный город в селе Мирное. Результаты осмотра легли в основу оперативных поручений по дальнейшему сопровождению проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В селе Мирное зампред вместе с представителями краевого Минтранса, администрацией Хабаровского района, общественниками и местными жителями осмотрели улично-дорожную сеть квартала Солнечный город», — говорится в сообщении.
Квартал был построен более 10 лет назад на болотистой местности и с тех пор дороги там ни разу не ремонтировались. В 2026 году по нацпроекту здесь привели в нормативное состояние участок в 1 км: ликвидировали пучины, заменили бортовые камни и обновили асфальтобетонное покрытие. Стоимость работ составила порядка 35 млн рублей.
«По многочисленным просьбам жителей объект был включен в запущенный по поручению губернатора “Атлас 27”. Во время выезда обратила внимание коллег на незавершенное благоустройство. Поручила администрации района совместно с главой поселения доработать тротуарную сеть, пешеходную инфраструктуру и организацию движения. Объект остается на контроле Минтранса до полного завершения работ», — рассказала Ирина Горбачева.
В Хабаровском районе завершается ремонт более 6 км дорог по президентскому нацпроекту. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Хабаровском районе завершается ремонт более 6 км дорог по президентскому нацпроекту. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В Хабаровском районе завершается ремонт более 6 км дорог по президентскому нацпроекту. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
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Вторым объектом, который посетили в ходе объезда, стала дорога к селу Черная Речка. В марте текущего года местная жительница Светлана Степановна обратилась на прямую линию губернатора Дмитрия Демешина с просьбой привести дорогу в порядок. В итоге подъезд к селу вошел в нацпроект.
«Живу в Черной Речке с 1984 года. Раньше дорога была сильно изношена, а из-за отсутствия нормального тротуара было страшно отпускать детей одни. Сейчас здесь красота и комфорт. Спасибо всем работникам и Губернатору за то, что помогли восстановить инфраструктуру. Сделали тротуары, установили заборы, оборудовали спуски. Это настоящее чудо», — поделилась Светлана Степановна.
С начала дорожного сезона на подъезде к селу подрядчик уложил 2,4 км асфальтобетонного покрытия и порядка 1,7 км тротуаров, установил пешеходное ограждение, систему водоотвода и новую автобусную остановку. Финансирование данного участка составило более 96 млн рублей.
Проведенные работы стали логическим продолжением масштабного обновления дорожной инфраструктуры в районе. В прошлом году здесь был выполнен капитальный ремонт моста через реку Черная, построенная более полувека назад. Сооружение протяженностью 179 метров фактически отстроили заново, а также обустроили пешеходные подходы к нему.
В целом в этом году по нацпроекту в Хабаровском районе в ремонте 8 объектов общей протяжённостью свыше 6 км. На эти цели предусмотрено около 220 млн рублей.
Почти все объекты, запланированные к реализации в этом году, завершены. С этого месяца район приступает к подготовке и реализации участков следующего года. Торги уже проведены, подрядная организация определена и в ближайшее время начнет работы.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что ремонт дороги к зоосаду «Приамурский» планируют завершить до конца июля.